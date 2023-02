Tom Barman (dEUS): “Os portugueses têm algo de muito precioso: as pessoas são muito determinadas, gostam de uma coisa e não da outra”

Tom Barman, vocalista da banda belga dEUS, que a 17 de fevereiro lançam o seu primeiro álbum em 11 anos, falou à BLITZ sobre este trabalho, de título “How To Replace It”, e também sobre a sua paixão por fotografia, o papel da nostalgia no presente e a sua relação com Portugal, onde passa “três a quatro meses por ano”.

“Ao viver em Portugal, consigo perceber como [algumas bandas se tornam populares aqui]”, afirmou o músico, numa entrevista que a BLITZ em breve publicará. “Os fãs portugueses têm algo de muito precioso. Vejo isso no dia a dia, porque tenho amigos aqui. As pessoas são muito determinadas. Gostam de certa coisa, e não da outra. E não tentem convencê-los a gostar da outra coisa, porque gostam é daquela”, observa.



“E quando gostam, gostam a sério. Espero que não se ofendam por estar a generalizar, mas é algo em que reparei”, diz Tom Barman. “Penso que é por isso que, depois de os portugueses nos acolherem nos nossos corações, permanecemos nos mesmos. E é mútuo, o que é ótimo”.

Os dEUS apresentam “How To Replace It” ao vivo no Coliseu de Lisboa, a 2 de abril. Neste concerto, e além do disco novo, prometem “dar uma sacudidela ao alinhamento” e apresentar algumas canções mais antigas e menos tocadas ao vivo.