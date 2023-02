Os Grammys vão celebrar em grande o 50º aniversário do hip-hop

Alguns dos maiores nomes da história do hip-hop irão atuar na cerimónia de entrega dos Prémios Grammy, que se realiza no próximo domingo em Los Angeles.

As atuações têm como mote o 50º aniversário do género, e terão a direção musical de Questlove, dos The Roots, que agirão como banda de apoio.

Pelo palco passarão LL Cool J, Busta Rhymes, De La Soul, Missy Elliott, Future, Grandmaster Flash, Ice-T, Lil Wayne, Public Enemy ou Run-DMC, entre muitos outros. Está também a ser planeado, para os próximos meses, um evento especial focado no hip-hop.

Para além destes nomes, atuarão nos Grammys artistas como Bad Bunny, Lizzo, Sam Smith, Mary J. Blige ou Brandi Carlile. A grande favorita da noite é Beyoncé, com nove nomeações.