Grammys 2023: quem vai atuar, quem apresenta e os nomeados

A cerimónia de entrega dos Prémios Grammy 2023 realiza-se no próximo domingo, em Los Angeles (EUA).

O mestre de cerimónias será, pelo terceiro ano consecutivo, o comediante Trevor Noah. Jill Biden, atual primeira-dama dos Estados Unidos, o comediante e apresentador de talk-show James Corden e o ator Billy Crystal são alguns dos nomes que entregarão os cobiçados prémios, ao lado dos atores Dwayne Johnson e Viola Davis, e dos cantores Cardi B, Olivia Rodrigo e Shania Twain

Para além destes, foi anunciada também a lista de atuações: Harry Styles, Lizzo, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy e Sam Smith com Kim Petras passarão pelo palco dos Grammys.

Ainda não se sabe se Beyoncé, Kendrick Lamar ou Adele, que lideram a lista de nomeações, também atuarão, com a “Billboard” a avançar que a produção estará a tentar manter em segredo algumas performances.

A cerimónia irá realizar-se na Crypto.com Arena, em Los Angeles, pelas 17h locais (1h da madrugada de segunda-feira em Portugal continental).

Beyoncé é a grande favorita da noite, com nove nomeações, seguindo-se Kendrick Lamar, com oito e Adele e Brandi Carlile, com sete nomeações cada. Conheça os nomeados nas principais categorias:

Disco do ano

"Don't Shut Me Down" – ABBA

"Easy on Me" – Adele

"Break My Soul" – Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" – Mary J. Blige

"You and Me on the Rock" – Brandi Carlile feat. Lucius

"Woman" – Doja Cat

"Bad Habit" – Steve Lacy

"The Heart Part 5" – Kendrick Lamar

"About Damn Time" – Lizzo

"As It Was" – Harry Styles

Álbum do ano

"Voyage" – ABBA

"30" – Adele

"Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny

"Renaissance" – Beyoncé

"Good Morning Gorgeous" – Mary J. Blige

"In These Silent Days" – Brandi Carlile

"Music of the Spheres" – Coldplay

"Mr. Morale & the Big Steppers" – Kendrick Lamar

"Special" – Lizzo

"Harry's House" – Harry Styles

Canção do ano

"ABCDEFU" - Gayle

"About Damn Time" - Lizzo

"All Too Well (10 Minute Version)" - Taylor Swift

"As It Was" - Harry Styles

"Bad Habit" - Steve Lacy

"Break My Soul" - Beyoncé

"Easy on Me" - Adele

"God Did" - DJ Khaled

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"Just Like That" - Bonnie Raitt

Melhor artista novo

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Melhor álbum pop vocal

"Voyage" - ABBA

"30" - Adele

"Music of the Spheres" - Coldplay

"Special" - Lizzo

"Harry's House" - Harry Styles

Melhor álbum música eletrónica/de dança

"Renaissance" – Beyoncé

"Fragments" – Bonobo

"Diplo" – Diplo

"The Last Goodbye" – Odesza

"Surrender" – Rüfüs du Sol

Melhor álbum rock

"Dropout Boogie" – The Black Keys

"The Boy Named If" – Elvis Costello & The Imposters

"Crawler" – IDLES

"Mainstream Sellout" – Machine Gun Kelly

"Patient Number 9" – Ozzy Osbourne

"Lucifer on the Sofa" – Spoon

Melhor álbum alternativo

"We" – Arcade Fire

"Dragon New Warm Mountain I Believe in You" – Big Thief

"Fossora" – Björk

"Wet Leg" – Wet Leg

"Cool It Down" – Yeah Yeah Yeahs

Melhor álbum R&B

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)" – Mary J. Blige

"Breezy (Deluxe)" – Chris Brown

"Black Radio III" – Robert Glasper

"Candydrip" – Lucky Daye

"Watch the Sun" – PJ Morton

Melhor álbum rap

"God Did" – DJ Khaled

"I Never Liked You" – Future

"Come Home the Kids Miss You" – Jack Harlow

"Mr. Morale & the Big Steppers" – Kendrick Lamar

"It's Almost Dry" – Pusha T

Melhor videoclip

"Easy on Me" – Adele

"Yet to Come" – BTS

"Woman" – Doja Cat

"The Heart Part 5" – Kendrick Lamar

"As It Was" – Harry Styles

"All Too Well: The Short Film" – Taylor Swift

Prémio carreira

The Supremes

Nirvana

Ma Rainey

Nile Rodgers

Ann Wilson and Nancy Wilson

Bobby McFerrin

Slick Rick