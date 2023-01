Os Nirvana vão receber um prémio Grammy de carreira

Os Nirvana irão receber um Prémio Carreira, na edição deste ano dos Grammys.

A banda de Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl irá ser galardoada juntamente com as Supremes, Nile Rodgers, Ma Rainey, Slick Rick, Bobby McFerrin e as Heart.

Os Nirvana irão receber o prémio quando se passam quase 30 anos desde o seu fim, após a morte de Cobain em abril de 1994.

A entrega destes prémios terá lugar a 4 de fevereiro, um dia antes da cerimónia propriamente dita, que se realiza em Los Angeles (EUA), com apresentação de Trevor Noah.

Beyoncé lidera a lista de nomeações, com nove, seguida por Kendrick Lamar, com oito, e Adele, com sete.