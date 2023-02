Eurovisão 2023: já chegaram as primeiras imagens

Já são conhecidas as primeiras imagens do palco da edição deste ano do Festival da Eurovisão, que se realizará em Liverpool, Inglaterra.

Em 2022, o concurso foi ganho pela Ucrânia. Dada a impossibilidade de este país receber, este ano, o certame, foi a cidade dos Beatles a acolhê-lo.

Segundo o cenógrafo desta edição, Julio Himede, o design do palco de Liverpool representa “um estender de braços para a Ucrânia, para os artistas a concurso e para os fãs de todo o mundo”. Ao “Eurovision.TV”, o responsável diz ter-se inspirado nas semelhanças entre a Ucrânia e Inglaterra.

Veja aqui as imagens do palco, que tem mais de 450 metros quadrados e 700 blocos de vídeos.





Na passada terça-feira, realizou-se o sorteio que definiu a ordem de atuação dos 31 concorrentes da Eurovisão em 2023.

O representante português irá atuar na primeira meia-final, a 9 de maio, ao lado de Azerbaijão, Chéquia, Croácia, Finlândia, Irlanda, Israel, Letónia, Malta, Moldávia, Noruega, Países Baixos, Sérvia, Suécia e Suíça.

A final está marcada para o dia 13 de maio. O representante português será escolhido a 11 de março, na final do Festival da Canção.