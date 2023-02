Machine Gun Kelly no festival NOS Alive

O norte-americano Machine Gun Kelly está confirmado no festival NOS Alive, anunciou esta quarta-feira o festival da promotora Everything Is New. Sobe ao palco NOS, o maior do evento, a 8 de julho.

Nascido há 32 anos em Houston, estado norte-americano do Texas, o artista lançou sete álbuns, tendo até 2019 assumido uma identidade musical próxima do rap, a que acrescentou uma tendência pop-punk nos últimos dois discos, nomeadamente em “Mainstream Sellout”, lançado em 2022. Estreia-se agora em Portugal, no festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés.

Veja aqui o cartaz até agora anunciado:

6 de julho

Palco NOS



Red Hot Chili Peppers

Black Keys

Puscifer

The Driver Era



Palco Heineken



Men I Trust

Spoon

Jacob Collier



7 de julho

Palco NOS



Arctic Monkeys

Lizzo

Idles



Palco Heineken



Sylvan Esso

The Amazons

City and Colour

Morad

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Girl In Red



8 de julho

Palco NOS



Queens of the Stone Age

Sam Smith

Machine Gun Kelly



Palco Heineken



Angel Olsen

Rina Sawayama

Tash Sultana

Branko

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.