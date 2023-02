Black Midi, Explosions in the Sky e mais duas novidades no Vodafone Paredes de Coura

Há mais quatro nomes no cartaz do Vodafone Paredes de Coura, festival que se realiza em agosto, no Alto Minho.

Os britânicos Black Midi, que em 2022 estiveram no Primavera Sound, no Porto; a banda de pós-rock norte-americana Explosions in the Sky e os jovens ingleses Squid juntam-se ao alinhamento do evento nortenho, que anunciou ainda a presença da dupla francesa Domi & JD Beck, que no álbum de estreia, “Not Tight”, contou com a colaboração de Snoop Dog e Thundercat.

A edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura acontece de 16 a 19 de agosto. Estes são os nomes conhecidos até agora:



The Walkmen

Jessie Ware

Loyle Carner

Les Savy Fav

Dry Cleaning

Kokoroko

Tropical Fuck Storm

Wilco

Fever Ray

Lee Fields

Yin Yin

Calibro 35

Joe Unknown

Black Midi

Explosions in the Sky

Squid

Domi & JD Beck

Os passes para o Vodafone Paredes de Coura custam 120 euros.