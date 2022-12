Wilco, Fever Ray e mais quatro confirmações para o Vodafone Paredes de Coura

Wilco, Fever Ray, Lee Fields, Yin Yin, Calibro 35 e Joe Unknown são as seis novas confirmações no cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza entre 16 e 19 de Agosto de 2023.

Estes nomes juntam-se aos regressados Walkmen, Jessie Ware, Loyle Carner, Les Savy Fav, Dry Cleaning, Kokoroko e Tropical Fuck Storm, anunciados esta terça-feira pela promotora Ritmos.

Os passes gerais para a edição do próximo ano do festival, que será a do 30º aniversário, estão à venda nos locais habituais por 120 euros, mesmo preço do Fã Pack do festival, que inclui uma t-shirt oficial além de um passe geral e pode ser comprado em exclusivo na Fnac.