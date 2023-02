Beyoncé anuncia digressão mundial por estádios: Portugal não consta

Beyoncé acaba de anunciar uma digressão mundial composta por concertos de estádio, na Europa e na América do Norte.

A “Renaissance World Tour” começa em Estocolmo, a 10 de maio. No velho continente, a norte-americana atuará nos seguintes países: Suécia, Bélgica, País de Gales, Escócia, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Países Baixos e Polónia.



A última data marcada para a Europa é em Varsóvia, a 27 de junho. A 8 de julho, a digressão recomeça, desta feita com vários concertos no Canadá e nos Estados Unidos, que se prolongam até finais de setembro.

Por enquanto, Beyoncé não anunciou qualquer data ao vivo em Portugal. A última visita da cantora norte-americana ao nosso país aconteceu em 2014, altura em que deu três espetáculos na Altice Arena, em Lisboa.

A “Renaissance World Tour” apresenta, porém, uma data em Espanha: a 8 de junho, no Estádio Olímpico de Barcelona.

Datas e locais da digressão europeia:



maio



10: Estocolmo, Suécia - Friends Arena

14: Bruxelas, Bélgica - Estádio Baudoin

17: Cardiff, Reino Unido - Estádio Principality

20: Edimburgo, Reino Unido - Murrayfield

23: Sunderland, Reino Unido - Stadium Of Light

26: Paris, França - Stade De France

29: Londres, Reino Unido - Estádio Tottenham Hotspur

30: Londres, Reino Unido - Estádio Tottenham Hotspur



junho



2: Londres, Reino Unido - Estádio Tottenham Hotspur

6: Lyon, França - Estádio Groupama

8: Barcelona, Espanha - Estádio Olímpico

11: Marselha, França - Orange Vélodrome

15: Colónia, Alemanha - Rheinenergiestadion

17: Amesterdão, Países Baixos - JC Arena

18: Amesterdão, Países Baixos - JC Arena

21: Hamburgo, Alemanha - Volksparkstadion

24: Frankfurt, Alemanha - Deutsche Bank Park

27: Varsóvia, Polónia - PGE Nardowy