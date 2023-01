The Weeknd em Portugal este ano: veja aqui os preços dos bilhetes

O canadiano The Weeknd atua em Portugal no próximo mês de junho.

Uma das maiores estrelas pop da atualidade, Abel Tesfaye tem concerto marcado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 6 de junho.

O espetáculo foi anunciado pela promotora Everything Is New e terá, na primeira parte, atuações de Kaytranada e Mike Dean.

Os bilhetes são colocados à venda a 4 de fevereiro. Eis os preços:



Golden Circle: 131 euros

Plateia em pé: 81 euros

Mobilidade condicionada: 81 euros



Pacotes VIP

Golden Circle Early Entry: 261 euros

Plateia em Pé Early Entry: 191 euros

Este será o terceiro concerto de Weeknd em Portugal, depois da estreia no NOS Primavera Sound, no Porto, em 2012, e do regresso para o NOS Alive, em Algés, 2017. Desta feita, a voz de ‘Blinding Lights’ traz a digressão “After Hours Til Dawn - Global Stadium Tour”, que se deverá centrar no seu mais recente, e extremamente bem sucedido álbum, “Dawn FM”, de 2022.

O músico e ator chegou a ter dois concertos marcados para a Altice Arena, em Lisboa, em outubro de 2022, mas cancelou essas datas ainda em 2021.