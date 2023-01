The Weeknd ultrapassou Ed Sheeran na “corrida” pela canção mais ouvida de sempre no Spotify

‘Blinding Lights’, êxito de The Weeknd, tornou-se neste fim de semana na canção mais ouvida de sempre no Spotify.

De acordo com o website Chart Data, o tema ultrapassou os 3,332 mil milhões de streams, batendo assim os números obtidos por ‘Shape of You’, de Ed Sheeran.

As duas canções continuam a ser as únicas a ter alcançado os 3 mil milhões de streams no Spotify. ‘Blinding Lights’ era já o single de maior sucesso da história das tabelas da Billboard, ocupando um lugar no top 100 norte-americano há mais de 100 semanas.

O músico canadiano assinalou o feito através das redes sociais. Veja aqui: