O vídeo críptico que Shakira publicou depois de Piqué surgir ao lado da nova namorada

Shakira publicou, no Instagram, um vídeo assaz críptico após o seu ex-marido, Gerard Piqué, ter partilhado uma fotografia em que assume a sua relação com a modelo Clara Chia.

Na legenda, a estrela pop colombiana limitou-se a escrever “as mulheres já não choram, as mulheres dançam merengue”.

Shakira e Piqué separaram-se em 2021, após o ex-futebolista ter traído a cantora com Clara. Recentemente, Shakira divulgou um tema intitulado 'BZRP Music Session #53", com o produtor e DJ argentino Bizarrap, onde versa sobre o fim da relação, deixando várias diretas a Piqué: “Eu para ti já não regresso, nem que chores ou me supliques” ou “Uma loba como eu não está para novatos”.

Veja a publicação de Shakira: