Morreu Tom Verlaine, vocalista e guitarrista dos Television, banda seminal do punk nova-iorquino e da cena CBGB dos anos 70.

Nascido Thomas Miller em 1949, o músico que adotaria o nome artístico de Tom Verlaine tinha 73 anos e faleceu este sábado em Nova Iorque. A notícia é avançada pelo “The New York Times”, que cita como fonte Jesse Paris Smith, filha de Patti Smith, artista próxima de Tom Verlaine (e namorada deste no final dos anos 70), tendo o músico morrido após “breve doença”.

Chegado a Nova Iorque, via Nova Jérsia, em 1972, Tom Verlaine, guitarrista, juntou-se a Billy Ficca (bateria) e Richard Hell (baixo) para formar os The Neon Boys. A banda acabou e deu origem aos Television, com a chegada de um segundo guitarrista, Richard Lloyd. Fred Smith tomou, em 1975, o lugar de Hell.

Os Television, primeira banda a apresentar-se no CBGB, sala de concertos que se viria a revelar emblemática em Nova Iorque, participaram do emergente movimento punk/new wave, onde também se evidenciaram Blondie, Ramones, Patti Smith e Talking Heads, entre outros.

“Marquee Moon”, o álbum de estreia dos Television, lançado em 1977, é considerado não só um dos álbuns mais importantes da época como um dos mais influentes do rock desde então. Tom Verlaine é notado como um dos guitarristas mais inventivos da época, cruzando apelo melódico e improvisação.

Ao contrário de Blondie e Talking Heads, bem sucedidos nas tabelas de vendas, os Television mantiveram sempre o estatuto de banda de culto. Em 1978, o segundo álbum, “Adventure”, encerrou a primeira vida discográfica da banda. Em 1992, o grupo reuniu-se para um álbum homónimo e, desde então, regressou episodicamente para concertos. Em Portugal, apresentaram-se em Lisboa e Porto em 2004 e, dez anos depois, regressaram à Invicta para, no festival NOS Primavera Sound, tocarem na íntegra o clássico “Marquee Moon”, disco onde reside, nas palavras de Robert Forster (um dos guitarristas dos Go-Betweens, banda britânica influenciada pelos Television), uma das melhores canções de todos os tempos, ‘Venus’.

A solo, Tom Verlaine lançou discos regularmente até 1992, destacando-se os dois primeiros, “Tom Verlaine” (1979), “Dreamtime” (1981), tendo a partir da década de 90 uma discografia mais rarefeita.

A sua influência foi notada em guitarristas de bandas como Sonic Youth, Wilco, Smashing Pumpkins, Pixies, R.E.M. ou Real Estate. O último álbum dos norte-americanos Alvvays conta com uma canção cujo título é, precisamente, “Tom Verlaine”.