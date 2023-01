Harry Styles rasga as calças entre as pernas a meio de um concerto

O concerto de Harry Styles em Inglewood, no condado de Los Angeles (Califórnia, EUA), na passada quinta-feira, ficou marcado por um momento invulgar.

Enquanto interpretava ‘Music For a Sushi Restaurant’, Styles rasgou as calças na zona da virilha, ficando com a roupa interior de fora. Porém, apesar de alguma surpresa inicial, o britânico continuou o espetáculo e, até, se riu da situação.

O momento foi registado em vídeo e posteriormente partilhado nas redes sociais. Veja aqui:

Harry Styles regressa a Portugal este ano para um concerto no Passeio Marítimo de Algés, a 18 de julho.