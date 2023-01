Coldplay em Portugal: duas pessoas detidas por especulação na venda de bilhetes

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação na venda de bilhetes para os concertos de Coldplay, que acontecem em Coimbra, em maio, anunciou aquela força policial.

“A venda dos mencionados bilhetes estava a ser promovida nas redes sociais pelos dois detidos, a preços muito acima do seu real valor facial. Como resultado desta ação foram apreendidos três bilhetes. Dois deles apresentavam um valor facial de 120,00 euros e estavam a ser vendidos por 320,00 euros. O terceiro apresentava um valor facial de 65,00 euros e estava a ser comercializado por 120,00 euros”, indicou a ASAE, em comunicado.

Os dois casos deram origem a processos-crime, sendo que num deles o tribunal “decidiu pela suspensão provisória de um dos processos por quatro meses, na condição [de o] arguido proceder ao pagamento a título de injunção, do valor de 200,00 euros”. No caso do outro arguido, o processo transitou para a fase de inquérito, sem que o comunicado da ASAE justifique a distinção entre os dois.

Em setembro, a ASAE tinha já dado conta da detenção de duas pessoas pelo mesmo crime, sendo que uma delas foi condenada a seis meses de prisão, com pena suspensa. A ASAE alerta, agora como em setembro, “os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos”.

Os Coldplay anunciaram quatro concertos para maio de 2023 em Coimbra, tendo a corrida aos bilhetes representado a maior procura de sempre para um evento em Portugal, como disse à Lusa na altura a presidente da plataforma Ticketline.