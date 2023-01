Tomás Wallenstein: “Não pagaria mil euros para ver um concerto de um artista em Portugal. E não é preciso ser a Madonna”

Tomás Wallenstein, que esteve no mais recente episódio do Posto Emissor para falar sobre o novo álbum a solo, “Vida Antiga”, assumiu que não pagaria mil euros para assistir a um concerto em Portugal.

O líder dos Capitão Fausto referia-se aos preços dos bilhetes para os concertos de Madonna em Lisboa, no próximo mês de novembro, cujos pacotes VIP chegam a ascender aos 1037,84 euros.

“Em casa de ferreiro, espeto de pau. Acho que não pagaria mais de mil euros para ir ver um concerto de um artista em Portugal, e não é preciso ser a Madonna”, diz Wallenstein, “agora, se houver quem queria pagar, força. Acho bem, acho bem. Pague as carrinhas e os camiões, os estrados do palco e as luzes. É bom”.

Ouça a resposta completa a partir dos 56 minutos e 14 segundos.