Madonna em Portugal: bilhetes mais baratos custam 40 euros

Os bilhetes para o concerto de Madonna na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de novembro, anunciado esta tarde, são colocados à venda na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, às 10h. Embora ainda não estejam detalhados todos os preços, já está disponível no site da MEO Blue Ticket a informação de que os mais baratos custarão 40 euros e os mais caros 305 euros.

Balcão 0 entre 175 e 300 euros (lugares marcados)

Balcão 1 entre 75 e 120 euros (lugares marcados)

Balcão 2 entre 40 e 75 euros (lugares marcados)

Floor A GA 250 euros (sem lugar marcado)

GA Pit 1 250 euros (sem lugar marcado)

GA Pit 2 250 euros (sem lugar marcado)

Mobilidade Condicionada 40 euros (sem lugar marcado)

Plateia em Pé 175 euros (sem lugar marcado)

Serão também disponibilizadas várias modalidades de pacotes VIP, anunciadas na plataforma como sendo de "venda exclusiva online":

IMMACULATE VIP PACKAGE - 1037,84 euros

• Bilhete premium reservado nas primeiras 5 filas do Balcão 0

• Acesso exclusivo a uma visita aos bastidores conduzida pelo anfitrião VIP

• Foto de grupo no palco onde Madonna atuará algumas horas depois (sem envolvimento da artista)

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da sua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografias de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Artigo de merchandising exclusivo para o pacote Immaculate

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

ICONIC VIP PACKAGE - 696,56 euros

• Um bilhete em pé para o Danceteria (GA pit 1) ou Sound Factory (GA Pit 2)

• Acesso e entrada prioritário

• Acesso a um cocktail antes do espetáculo com aperitivos, cerveja, vinho e refrigerantes

• Festa temática com os principais êxitos de Madonna durante o cocktail antes do espetáculo

• Passadeira vermelha e oportunidade fotográfica comemorativa da tua noite

• Oportunidade de compra de merchandising sem filas, quando disponível

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

YOU CAN DANCE PREMIUM TICKET PACKAGE - 521,42 euros

• Um bilhete reservado premium no Balcão 0(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

WHERE'S THE PARTY PREMIUM TICKET PACKAGE - 257,47€

• Um bilhete reservado Balcão 1(i)

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

GOLD CIRCLE EARLY ENTRY TICKET PACKAGE - 464,04€

• Um bilhete em pé para o Floor A GA

• Entrada antecipada para o Floor A GA

• Litografia de edição limitada

• Artigo de merchandising exclusivo para compradores de pacotes

• Passe laminado & lanyard comemorativo

• Zona de check-in com staff no evento

Já amanhã, quarta-feira, entre as 09h e as 18h, quem estiver inscrito no clube de fãs terá acesso à pré-venda dos bilhetes. A digressão mundial que a artista leva à estrada intitula-se “The Celebration Tour” e passa em revista uma carreira de 40 anos.

Notícia retificada com correções nos preços dos bilhetes.