Blitz Ao Vivo na Redação. Tomás Wallenstein: “Aproprio-me sempre muito das coisas que escrevo para os Capitão Fausto”

Tomás Wallenstein regressa ao Posto Emissor no momento em que edita “Vida Antiga”, o primeiro álbum em nome próprio. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, explica como escolheu as canções de José Afonso, B Fachada ou Erasmo Carlos que interpreta no disco, da possibilidade de gravar composições suas a solo e do vindouro álbum da sua banda de sempre. “Já sabemos exatamente o que o novo disco representa para nós”

Há 13 minutos