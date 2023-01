Tom Hanks: “Ninguém fala de um dos meus melhores filmes”

Tom Hanks deu uma entrevista do podcast “ReelBlend”, na qual lamentou o facto de o grande público não incluir “Caminho Para Perdição”, filme que protagonizou em 2002, como um dos seus melhores trabalhos.

“Por um motivo ou outro, ninguém fala dele”, lamentou o ator. “E esse foi um filme muito importante para mim”.

“Foi filmado pelo Conrad Hall, tem-me a mim, e tem dois tipos que se viriam a tornar em duas das maiores presenças em filmes da história da indústria: Jude Law e Daniel Craig. E a minha personagem matou as deles”, brincou.

O ator admitiu, porém, que no futuro o público possa ver “Caminho Para Perdição” com outros olhos: “Enquanto alguém que vê muitos filmes antigos, quanto mais obscuro e desconhecido um filme dos anos 40 ou 50 for, melhor, porque não tenho noções preconcebidas sobre ele”, explicou.

“Quando vejo esses filmes, só penso: ‘Ainda bem que este filme dura para sempre, para que eu o possa revisitar'. Pode ser que isso aconteça com o ‘Caminho Para Perdição’”, acredita o norte-americano.