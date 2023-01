A canção dos Depeche Mode que ganhou uma nova vida na série “The Last of Us”

A estreia de “The Last of Us”, série da HBO baseada no videojogo com o mesmo nome, já beneficiou um grupo em particular: os Depeche Mode.

Durante os créditos finais do primeiro episódio, é possível escutar ‘Never Let Me Down Again’, tema lançado pela banda britânica em 1987, tocando na rádio.

A escolha não foi inocente: durante o episódio, Ellie nota que as canções são, no mundo pós-apocalíptico de “The Last of Us”, uma forma de comunicação. Canções dos anos 60 significam que não há novidades, as dos anos 70 que as há, e as dos anos 80… ainda é um mistério.

“The Last of Us” é já a segunda maior estreia da HBO, tendo somado 4,7 milhões de espectadores no primeiro episódio, ficando apenas atrás de “House of the Dragon”. Quanto aos Depeche Mode, irão regressar este ano aos discos, com “Memento Mori”.