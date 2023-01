Skrillex regressa à música com um novo visual: "Quem é este desconhecido?", perguntam os fãs

Skrillex, DJ e produtor de música eletrónica norte-americano, regressou à música, depois de um ano de interregno, com duas novas canções e mostrou também um visual diferente daquele a que tinha habituados os fãs.

Nas redes sociais, os seguidores têm reagido ao novo corte de cabelo e ao facto de ter deixado crescer a barba e colocado os óculos de lado, com vários a compará-lo ao ator Shia LaBeouf, a Drake ou à personagem Jon Snow, da série “A Guerra dos Tronos”, papel desempenhado pelo ator Kit Harington.

“Não o conhecemos” ou “quem é este desconhecido?”, escrevem utilizadores do Twitter, com vários a declarar que o artista de 35 anos está “irreconhecível”. Entre elogios e comentários menos favoráveis, no Facebook, há quem diga: “Adorei-o no ‘Transformers’. Ator fantástico”, referindo-se a Shia LaBeouf.

Há também quem se questione se Skrillex vai editar um novo disco, algo a que o artista já respondeu, tendo anunciado um álbum duplo, ainda sem nome, a ser divulgado este ano. No sucessor de “Recess”, de 2014, deverão ser incluídos os singles ‘Rumble’, uma colaboração com Fred Again… e o rapper Flowdan, e ‘Way Back’, com PinkPantheress e Trippie Redd.

Numa série de publicações partilhadas esta segunda-feira no Twitter, Skrillex disse ter estado afastado da música e do olhar público para lidar com a morte da mãe. “2022 foi o ano mais duro da minha vida. Dei por mim sem vontade ou objetivos pela primeira vez na vida”, começou por escrever, “a minha mãe morreu há alguns anos, no meu segundo dia da tour Lollapalooza. Nunca lidei com ela… Bebi para esconder a dor e continuei. Pela primeira vez em 4 ou 5 anos descobri uma nova paz. Trabalhei muito e fiz muitos sacrifícios para chegar aqui”.