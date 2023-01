Madonna anuncia concerto na Altice Arena, em Lisboa

Madonna vai dar um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 6 de novembro. A artista norte-americana anunciou esta terça-feira que embarcará numa digressão mundial de celebração de 40 anos de carreira, intitulada “The Celebration Tour”, tendo a promotora Ritmos e Blues confirmado este espetáculo em Portugal, que organiza em parceria com a Live Nation.

Os bilhetes, segundo o comunicado de imprensa, serão colocados à venda nos locais habituais esta sexta-feira, 20 de janeiro. Já amanhã, quarta-feira, entre as 09h e as 18h, quem estiver inscrito no clube de fãs terá acesso à pré-venda. O espetáculo terá como convidado especial Bob The Drag Queen, que se tornou conhecido do público após participar no reality show “RuPaul's Drag Race”.

“Estou entusiasmada por explorar o maior número de canções possível e dar aos meus fãs o espetáculo que há tanto tempo esperam”, diz a artista, que anunciou a digressão com um vídeo partilhado nas suas redes sociais, no qual surge rodeada de uma série de amigos, entre os quais a comediante Amy Schumer, Lil Wayne ou Diplo, num jogo de “verdade ou consequência”.

Arrancando a 15 de julho em Vancouver, no Canadá, a digressão mundial chega à Europa no outono. Antes de regressar a Lisboa, onde chegou a viver durante vários anos, Madonna atuará em Londres, Antuérpia, Copenhaga, Estocolmo e Barcelona, seguindo depois para Paris, Colónia, Milão, Berlim e Amesterdão. Tendo em conta que a data anunciada em Barcelona é a 1 de novembro e a primeira de Paris está marcada para 12 de novembro, o calendário permitirá que a artista marque mais do que um espetáculo em Lisboa.