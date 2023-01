A Garota Não: “Crescer no bairro 2 de Abril retirou-me a inocência. Havia crianças que iam para a escola com fome”

Convidada do primeiro podcast da BLITZ em 2023, A Garota Não falou, no Posto Emissor, sobre “2 de Abril”, o seu segundo álbum, cujo título foi inspirado pelo nome do bairro de Setúbal onde Cátia Mazari Oliveira, a cantora-compositora por detrás deste projeto, passou a sua infância e juventude.

“Aquele sítio traz-nos uma data de armas. Mas a mim retirou-me a inocência da infância muito cedo. Aquele bairro tinha coisas muito feias”, diz. “Havia fome. [Quando era criança], eu ia sempre para a escola de pequeno-almoço tomado. Mas havia crianças que iam para [as aulas] cheios de fome, e a única refeição que tinham era aquele leitinho da escola. Isso sempre me causou mágoa.”

