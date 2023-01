A Garota Não: “Dei aulas de Pilates durante 7 anos e conheci pessoas extraordinárias. Quando decido fazer o disco, já tinha o palco montado”

Em 2022, Cátia Mazari Oliveira, autora do projeto A Garota Não, tornou-se mais conhecida do público, graças ao impacto de “2 de Abril”, o seu segundo álbum, distinguido em numerosas listas de melhores do ano, como a da BLITZ.

Antes, porém, a artista já tinha tido um longo percurso, que passou por um curso superior de Comunicação e Cultura e por empregos como professora de natação e instrutora de Pilates.

“Dei aulas durante sete anos e conheci pessoas extraordinárias. As pessoas no ginásio às vezes parece que estão num combate, mas ali eram muito zen. Quando chego aos 33 anos e decido: ‘agora quero fazer um disco’, já tinha este lastro de pessoas que me encontravam na rua e cumprimentavam com amor. Senti que já tinha o palco montado.”

Ouça a resposta completa pelos 32m 40s.