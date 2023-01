Miley Cyrus apresenta canção nova com recado para ex-marido

Miley Cyrus apresentou esta sexta-feira ‘Flowers’, a primeira amostra do seu novo álbum, “Endless Summer Vacation”.

O lançamento do single coincide com o aniversário do ator Liam Hemsworth, com quem Miley Cyrus foi casada entre 2018 e 2020, pelo que os fãs da cantora têm analisado a letra da canção à luz da sua relação.

Na nova canção, a norte-americana canta sobre gestos de amor-próprio, como dar flores a si mesma, concluindo: “I can love me better than you can”. Os fãs acreditam que estes versos sejam uma resposta a ‘When I Was Your Man’, canção de Bruno Mars que Liam Hemsworth lhe terá em tempos dedicado (e na qual canta “I should have bought you flowers”).

Veja aqui o vídeo de ‘Flowers’.