O último concerto de Jeff Beck, há apenas dois meses: veja os vídeos

Foi a 12 de novembro de 2022 que Jeff Beck deu o seu último concerto de sempre, atuando em Reno, no estado norte-americano do Nevada, ao lado de Johnny Depp.

Este foi o último concerto da digressão que juntou o ator ao guitarrista, falecido esta quarta-feira aos 78 anos, e que serviu para apresentar “18”, o disco de ambos.

Jeff Beck e Johnny Depp tornaram-se amigos em 2016, acabando por dar início a uma colaboração musical. O seu primeiro single, uma versão de ‘Isolation’, de John Lennon, saiu em 2020.

Essa canção fez parte do alinhamento do último concerto do guitarrista, que contou ainda com versões de Robert Johnson, Velvet Underground e do próprio Jeff Beck.

O concerto foi visto por 2500 pessoas, entre elas David Coverdale, dos Whitesnake, que acabaria a elogiar fortemente a dupla. A última canção interpretada por Jeff Beck em palco foi ‘Death and Resurrection Show’, tema dos Killing Joke.