Keith Richards, dos Rolling Stones, deixa mensagem de bom ano aos fãs: “Há música nova a caminho”

Keith Richards garante que haverá novidades dos Rolling Stones em breve. O guitarrista britânico partilhou esta quarta-feira uma mensagem de Ano Novo “atrasada” com os fãs, em vídeo, e disse: “Há nova música a caminho e espero poder ver-vos. Estou a fazer figas”.

Há três meses, a publicação “American Songwriter” garantia que a banda está a preparar-se para editar o primeiro álbum de originais em 18 anos (o mais recente, “The Bigger Bang”, data de 2005) e que deverá também regressar à estrada para uma digressão pela Europa, Estados Unidos e América do Sul.

O próximo disco do grupo, cujas primeiras bases terão sido gravadas em Nova Iorque, será o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. Em estúdio com Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood terão estado o baterista Steve Jordan e o baixista Darryl Jones.