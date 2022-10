Os Rolling Stones vão editar em 2023 o primeiro álbum de originais em 18 anos. Segue-se uma digressão mundial

Os Rolling Stones estão a preparar-se para lançar o primeiro álbum de originais desde “The Bigger Bang”, de 2005, avança a “Americam Songwriter”.

Ainda sem título definido, o disco deverá sair em 2023. As primeiras bases foram gravadas em Nova Iorque por Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, juntamente com o baterista Steve Jordan e o baixista Darryl Jones.

Este será o primeiro disco dos Rolling Stones desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. Segundo a “American Songwriter”, a banda está também a preparar uma nova digressão pela Europa, EUA e América do Sul. Recorde-se que “Sixty”, a mais recente ‘tour’ (assim batizada por comemorar os 60º aniversário da banda) contou com uma passagem pela Europa, tendo inclusivamente começado na vizinha Espanha (Madrid), mas não incluiu qualquer data em Portugal - o último concerto no nosso país data de 2014, no Rock in Rio-Lisboa.

O último longa-duração dos Rolling Stones, o álbum de versões “Blue & Lonesome”, foi lançado em 2016.