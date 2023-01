Depois de longa ausência, Nelly Furtado regressou aos palcos: veja o vídeo

Cinco anos depois, Nelly Furtado regressou aos palcos. A cantora lusodescendente atuou no festival Beyond the Valley, na Austrália, na noite de réveillon.

A atuação de Nelly Furtado durou apenas 35 minutos, mas contou com vários êxitos no alinhamento, como ‘Maneater’ ou ‘Promiscuous’. ‘Say It Right’, que tem viralizado no TikTok, também foi interpretada numa remistura que juntou a canção original a ‘Glue’, dos Bicep.

Veja o vídeo do regresso de Nelly Furtado aos palcos:

Em junho de 2022, a cantora já havia dado a entender que poderia estar a preparar um regresso: num espetáculo no Canadá, o compatriota Drake chamou Nelly Furtado ao palco para cantar ‘I’m Like a Bird’ e ‘Promiscuous’.

O último álbum da cantora de 43 anos data de 2017. "The Ride", que interrompera um silêncio prolongado, não conseguiu ombrear - tanto em reconhecimento crítico como em vendas - com os álbuns que lançou na primeira década deste século, em que "Loose" (2006) atingiu a soma de 12 milhões de discos vendidos.