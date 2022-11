Drake chama Nelly Furtado ao palco para cantar ‘I’m Like a Bird’ e o público entra em delírio

Drake chamou um de seus ídolos musicais ao palco do evento All Canadian North Stars, em Toronto, no Canadá: a lusodescendente e também canadiana Nelly Furtado.

“Graças a Deus sou uma pessoa simpática, humilde, que sabe falar – gosto de lidar com as pessoas da forma certa – porque essa é a única maneira de conseguires que a próxima pessoa [a subir ao palco] tenha saído de casa para fazer o que vai fazer agora”, disse Drake ao público da sua cidade natal, na passada quinta-feira.

“Preciso que cantem o mais alto que puderem, porque isto que vai acontecer aqui custou muito a conseguir”, afirmou. "A música desta pessoa mudou muito minha vida”, acrescentou Drake. “Eu adoro-a de coração, portanto quando ela entrar é bom que mostrem um pouco do vosso amor, também".

Furtado juntou-se, então, a Drake, primeiro no sucesso de 2006, 'Promiscuous', e depois na canção que a deu a conhecer, 'I’m Like a Bird', de 2001, com o rapper a pedir o contributo do público, que respondeu com enorme entusiasmo à surpresa.

O último álbum da cantora de 43 anos data de 2017. "The Ride", que interrompera um silêncio prolongado, não conseguiu ombrear - tanto em reconhecimento crítico como em vendas - com os álbuns que lançou na primeira década deste século, em que "Loose" (2006) atingiu a soma de 12 milhões de discos vendidos.