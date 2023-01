A série “Wednesday” e uma dança no TikTok levaram ‘Bloody Mary’, canção de 2011 de Lady Gaga, ao top norte-americano pela primeira vez

‘Bloody Mary’, tema de Lady Gaga presente em “Born This Way” (2011), entrou esta semana e pela primeira vez para o top 100 da Billboard.

O tema, um dos menos conhecidos da artista norte-americana, ganhou uma segunda vida através de “Wednesday”. Um vídeo da já icónica dança gótica da personagem principal tornou-se viral no TikTok, após um fã ter trocado a canção original, ‘Goo Goo Muck’, dos Cramps, para ‘Bloody Mary’.

A própria artista juntou-se à “moda”, recriando a dança num vídeo publicado por si, e que angariou mais de 12 milhões de visualizações.

‘Bloody Mary’ chegou ao top 100 depois de ter reunido mais de 6,1 milhões de streams nos Estados Unidos, 4,3 plays nas rádios e 2 mil downloads digitais. Aquando do lançamento de “Born This Way”, foram promovidos outros cinco temas: ‘Born This Way’, ‘Judas’, ‘The Edge of Glory’, ‘You and I’ e ‘Marry the Night’.