Tropical Fuck Storm, anunciados para o Vodafone Paredes de Coura, cancelam digressão após diagnóstico de cancro da mama

A banda australiana Tropical Fuck Storm anunciou que Fiona Kitschin, baixista e um dos membros fundadores do grupo, sofre de cancro da mama em estado 3 (correspondente a um tumor com mais de 5 centímetros).

Segundo os seus companheiros, Fiona Kitschin, de 36 anos, “está bem-disposta, mas vai precisar de muito tratamento”, pelo que a digressão internacional dos Tropical Fuck Storm, ou seja, todos os seus concertos fora da Austrália no decurso de 2023, ficarão sem efeito.

A banda foi uma das primeiras confirmações do Vodafone Paredes de Coura, que se realiza em agosto no Alto Minho. Contactada pela BLITZ, a organização do festival português diz ainda não ter indicação oficial, por parte da banda, do cancelamento do concerto em Paredes de Coura.