Emocionado, James Corden explica o motivo pessoal que o levou a deixar o “The Late Late Show”

James Corden revelou o que o levou a deixar o “The Late Late Show”, programa que apresentava há oito anos.

Em entrevista ao “The Drew Barrymore Show”, o comediante explicou que foi uma conversa com o seu próprio filho o que o fez tomar essa decisão.

“Não é fácil abandonar o que seja. Nunca trabalharei num ambiente melhor do que aquele que tenho agora”, começou por dizer.

“Não vou sair do programa por não gostar dele: adoro-o. Mas a decisão foi bastante fácil, porque sempre soube que era uma aventura, e nunca o considerei como a meta final”.

“Estava a filmar o ‘Mammals’ a um domingo e desci as escadas de casa. Eram seis da manhã e o meu filho, que à altura tinha 10 anos, estava lá sentado e perguntou-me: ‘vais trabalhar hoje?’. E eu respondi que sim”, continuou

“Disse-lhe que tinha um horário muito preenchido. Ele ficou tristíssimo. Entrei no carro, liguei à minha esposa e disse-lhe que percebi que o Max só tinha, doravante, mais seis verões onde iria querer passar tempo connosco. E eu não podia desperdiçar outro”.

“A escolha foi: se quiser fazer este outro trabalho, não pode ser às custas dos nossos filhos, da nossa família”, rematou.

James Corden irá deixar o “The Late Late Show” em abril, altura em que se mudará para o Reino Unido com a sua família. “Vou chorar desalmadamente no último programa”, garantiu. “Mas saberei, lá no fundo, que é o melhor para nós”.