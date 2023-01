Um quarto minúsculo, três canções e um saxofonista: o pequeno grande concerto dos The Smile, de Thom Yorke e Jonny Greenwood

Os The Smile, projeto paralelo de Thom Yorke e Jonny Greenwood (Radiohead), passaram recentemente pela NPR, a rádio pública norte-americana, para um mini-concerto parte das suas “Tiny Desk Concerts".

Ao lado do baterista Tom Skinner e do saxofonista Robert Stillman, os The Smile tocaram, numa sala minúscula - apanágio das sessões da NPR em questão -, três dos temas que compõem “A Light For Attracting Attention”, o seu álbum de estreia (9º melhor álbum internacional de 2022 para a BLITZ e 5º para os leitores da BLITZ): ‘Pana-Vision’, ‘The Smoke’ e 'Skrting On The Surface'. Uma outra canção acabou por ser cortada das gravações.

Veja aqui o resultado: