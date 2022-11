Os Metallica anunciam novo álbum, mostram uma canção nova e vão para a estrada em 2023 e 2024

Os Metallica acabam de anunciar um novo álbum. Intitulado “72 Seasons”, tem como single de apresentação ‘Lux Æterna’, acabado de lançar e cujo videoclip já está disponível:

A banda de metal norte-americana usou as redes sociais para, sem pré-aviso, apresentar um autêntico 3 em 1: novo álbum, nova canção, nova digressão.

O 11º álbum de estúdio dos 'reis do metal', disponível em várias versões, tem edição prevista para 14 de abril de 2023. Foi produzido por Greg Fidelman, juntamente com James Hetfield e Lars Ulrich. De acordo com o vocalista e guitarrista, o título do álbum diz respeito aos primeiros 18 anos da vida multiplicados pelas quatro estações: “Grande parte de nossa experiência adulta é a reencenação ou a reação a essas experiências da infância. [Enquanto] prisioneiros da infância ou a libertar-nos das amarras que carregamos”. O alinhamento é o seguinte:

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata

Quanto à digressão de 2023 e 2024, o conceito é igualmente especial: a tour M72 é anunciada como “46 concertos únicos em 22 cidades de todo o mundo”. A banda atuará duas vezes por noite em cada cidade (exceto na Cidade do México, onde dará quatro concertos): “duas noites, dois alinhamentos diferentes, duas bandas de abertura”. A digressão começa em Amesterdão, nos Países Baixos, a 27 de abril de 2023, e em 2024 despede-se da Europa a 14 de julho, em Madrid, Espanha.

Não foi anunciado qualquer concerto em terras portuguesas, onde os Metallica se apresentaram no passado verão, no festival NOS Alive. França, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Polónia são outras das paragens europeias nos dois próximos anos. Architects, Mammoth WVH, Five Finger Death Punch e Volbeat são as bandas que andarão em digressão com os Metallica em terras europeias. Os reunidos Pantera surgem em cena para as datas do outro lado do Atlântico.