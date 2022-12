Dito em 2022. Fado Bicha: “Cada vez que nos dizem que o que fazemos não é fado, nós dizemos: não é fado, é Fado Bicha”

Convidadas do podcast Posto Emissor em junho, as Fado Bicha garantiram não estar preocupadas com o que a comunidade do fado pensa sobre o trabalho que fazem. “A partir de certo momento no nosso trajeto, decidimos que cada vez que nos dissessem que o que fazemos não é fado, nós diríamos ‘Não é fado, é Fado Bicha’”.

“Decidimos muito cedo que não iríamos procurar nem depender de nenhum tipo de aprovação ou validação da comunidade do fado”, acrescentaram, “ao longo do tempo, houve algumas aproximações de fadistas, todas elas mulheres. A Ana Moura, a Cristina Branco... Chegámos a cantar num concerto da Gisela João”.

Ouça a resposta completa a partir dos 15 minutos e 56 segundos.