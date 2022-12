Iron Maiden partilham documentário sobre digressão que este ano passou por Portugal

Os Iron Maiden partilharam um mini-documentário sobre a digressão “Legacy of the Beast”, que passou por Portugal em julho.

O documentário mostra os bastidores da digressão, com o vocalista Bruce Dickinson a fazer de guia. Intitulado “Behind the Scenes With Bruce", foi dividido em dois vídeos, para um total de 18 minutos.

Nos vídeos, Bruce Dickinson fala sobre as várias mudanças de figurino, as pausas para beber água e, até, os momentos mais perigosos - como os lança-chamas que “calça” antes de interpretar ‘Flight of Icarus’: “às vezes queimo as mãos”, diz.

Veja o documentário, na íntegra: