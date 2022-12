Tradição é tradição: Barack Obama revela as suas canções favoritas de 2022

Barack Obama, ex-Presidente dos Estados Unidos, manteve a tradição e divulgou as suas canções favoritas do ano numa publicação partilhada com os milhões de seguidores que tem no Twitter. De Kendrick Lamar a Rosalía, passando por Bad Bunny ou Beyoncé, são 25 as canções de 2022 escolhidas pelo político.

Revelou também as suas listas de filmes e livros favoritos do ano que agora termina. Das escolhas cinematográficas, fazem parte “The Fabelmans” de Steven Spielberg, “Top Gun: Maverick” com Tom Cruise ou “Tár” protagonizado por Cate Blanchett. Na lista de livros, constam “A Luz que Nos Ilumina” de Michelle Obama, com quem é casado, ou “Liberation Day” de George Saunders.

Consulte abaixo a lista completa das 25 canções favoritas de 2022 de Barack Obama.

‘The Heart Part 5’ de Kendrick Lamar

‘Tití Me Preguntó’ de Bad Bunny

‘POF’ de Ari Lennox

‘Something in the Orange’ de Zach Bryan

‘Last Last’ de Burna Boy

‘American Teenager’ de Ethel Cain

‘Communion in My Cup’ de Tank and the Bangas ft. The Ton3s

‘Pull Up’ de Koffee

‘Saoko’ de Rosalía

‘Rush’ de Ayra Starr

‘Break My Soul’ de Beyoncé

‘Life is Good’ de SiR ft. Scribz Riley

‘That’s Where I Am’ de Maggie Rogers

‘Dodinin’ de Leyla McCalla

‘Sunshine’ de Steve Lacy ft. Fousheé

‘Calm Down’ de Rema

‘Problem With It’ de Plains

‘Feelings 4 You’ de Xavier Omär

‘Belize’ de Danger Mouse & Black Thought ft. MF Doom

‘Tamagotchi’ de Omar Apollo

‘Home Maker’ de Sudan Archives

‘Where I Go’ de NxWorries (Anderson .Paak & Knxledge) ft. H.E.R.

‘Shirt’ de SZA

‘About Damn Time’ de Lizzo

‘’Round Midnight’ de Adam Blackstone & Jazmine Sullivan