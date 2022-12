Mais concertos anunciados para 2023. De Emicida a Carolina Deslandes

Nos últimos dias, vários concertos foram adicionados à já volumosa agenda de espetáculos previstos para Portugal em 2023.

A partir de janeiro, o Teatro Maria Matos, em Lisboa, recebe vários concertos no âmbito do projeto Conta-me uma Canção, que este ano reuniu várias duplas de cantores-compositores.

Além de interpretarem canções próprias e versões uns dos outros, os protagonistas de cada noite irão conversar e fazer uma versão de um artista que ambos admirem.

A 24 de janeiro, tocam Benjamim e Samuel Úria; a 31 de janeiro Joana Espadinha e Mafalda Veiga; a 7 de fevereiro Sérgio Godinho e A Garota Não e a 13 de fevereiro David Fonseca e Rita Redshoes.

Os bilhetes estão disponíveis por 18,50 por sessão, sendo possível adquirir um passe para todos os concertos com 20% de desconto.

A 19 de abril, Aldina Duarte apresenta, no grande auditório do CCB, em Lisboa, o seu mais recente “Tudo Recomeça”. O espetáculo insere-se no ciclo “Há Fado no Cais” e nele a fadista será acompanhada por Paulo Parreira na guitarra portuguesa e Rogério Ferreira na viola.

Em maio, o rapper brasileiro Emicida regressa a Portugal para concertos nos coliseus de Lisboa, a 11 de maio, e do Porto, a 13. O português Dino D'Santiago será o convidado especial de ambos os espetáculos, integrados na digressão AmarElo.

Quem também estará de volta em 2023 é o compositor italiano Ludovico Einaudi. A 21 de julho, atua no Coliseu de Lisboa, e a 22 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, cidade que não visita desde 2016. Além do mais recente “Underwater”, álbum editado este ano, no qual regressa ao registo de piano solo, o autor das bandas-sonoras dos filmes “Nomadland” e “The Father” deverá recordar trabalhos anteriores.

No final de 2023, Carolina Deslandes atuará pela primeira vez na Altice Arena, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os concertos estão marcados para 30 de novembro e 7 de dezembro, respetivamente, e neles a cantora-compositora apresentará os seus temas mais conhecidos, além das canções a incluir no próximo álbum, “Caos”, como ‘Paz, ’Vai Lá' e ‘Precipícios’, em colaboração com Carlão. Os bilhetes já estão à venda, a partir de 20 euros.