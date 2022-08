“Conta-me uma Canção”: o projeto que reúne cinco duplas de músicos portugueses, do aniversariante Sérgio Godinho a Joana Espadinha

O projeto chama-se “Conta-me uma Canção” e reúne cinco duplas de músicos portugueses em torno da mesma missão: uma conversa íntima entre dois criadores e a criação de versões “cruzadas” e de um terceiro autor.

Da “equipa” constam, então, as parcerias David Fonseca com Jorge Palma; Best Youth com Lince; Joana Espadinha com Mafalda Veiga; Joana Alegre com Sérgio Godinho (que esta quarta-feira, 31 de agosto, celebra 77 anos) e Benjamim com Samuel Úria.

Além de tocarem canções uns dos outros, os participantes em “Conta-me uma Canção” fizeram versões de Bee Gees, Chico Buarque ou Bob Dylan.

Veja aqui os cinco vídeos nascidos destas colaborações:

