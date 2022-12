Tory Lanez condenado por ter baleado Megan Thee Stallion

O rapper Tory Lanez foi esta sexta-feira condenado em tribunal, depois de ter baleado a também rapper Megan Thee Stallion, durante um incidente ocorrido em 2020.

De acordo com o “The New York Times”, Lanez respondeu pelos crimes de agressão com arma e posse de arma proibida. A sentença, que será lida no final de janeiro, poderá ir até aos 23 anos de prisão. Além disso, o rapper, canadiano de nascença, poderá vir a ser deportado dos Estados Unidos.

O caso ocorreu em julho de 2020, quando Tory Lanez e Megan Thee Stallion circulavam no mesmo veículo. Durante uma discussão sobre as suas carreiras musicais, Lanez puxou de uma arma e disparou contra a rapper, atingindo-a num pé.

Os advogados de defesa alegaram que a autora dos disparos havia sido Kelsey Harris, antiga amiga e assistente de Megan Thee Stallion, que também se encontrava na viatura. Após analisar todas as provas e testemunhos, o júri deu Toty Lanez como o verdadeiro culpado.