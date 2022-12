Os melhores de 2022: A dor que conforta de Angel Olsen

Angel Olsen entrou numa máquina do tempo, viajou até à Los Angeles pré-psicadélica e arranjou maneira de ir para estúdio com membros da notória Wrecking Crew, como o baterista Hal Baine, a baixista Carol Kaye ou o teclista Larry Knetchel, gente que deu a gravações de Nancy Sinatra, Glen Campbell ou até Beach Boys uma inefável elegância e uma distinta classe, plenas de brilho técnico cromado e de inventiva e colorida musicalidade. Foi de um estúdio algures no Laurel Canyon que, depois, a cantora de “My Woman” e “All Mirrors” regressou ao presente, carregando as fitas contendo a música de que se faz o novíssimo “Big Time”, um triunfal arco de canções sobre a perda e o desamor, sobre o desalento, mas também a esperança e a doçura. Nada disto aconteceu, claro, mas só porque as leis da física ainda não o permitem. Já o pensamento, esse ninguém o trava, e este novo álbum da cantora nascida em St. Louis, no Missouri, o sexto da sua carreira, parece guiado por essa matéria diáfana que se solta dos sonhos e que inclusivamente a inspiraram a criar, juntamente com Kimberly Stuckwisch, um filme que traduz em imagens o complexo lastro emocional do novo álbum.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler