Brian May compara Yungblud a Freddie Mercury: “É uma estrela”

Brian May comparou Yungblud a Freddie Mercury, após ouvir a versão do primeiro de ‘We Are The Champions’, clássico dos Queen. “De vez em quando, durante umas caminhadas pelo parque, encontras algo que te deixa de boca aberta”, começou por dizer.

May apressou-se a defender o músico britânico, que foi alvo de vários insultos por parte dos fãs dos Queen. “Isto abriu-me os olhos. Estou a sorrir a todos os comentários a insultar. Lembro-me que fizeram o mesmo ao Freddie, na altura”, explicou.

“Assim que me deparo com alguém capaz de suscitar reações tão fortes, positivas e negativas, fico com a certeza de que esta pessoa é uma estrela”.

Veja a versão de Yungblud e os comentários de Brian May: