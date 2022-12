Jonathan Davis, dos Korn, e o lado negro da fama: “Tornei-me alcoólico”

Jonathan Davis falou sobre o lado mais negativo de ser uma estrela rock, em entrevista à “Metal Hammer”.

O vocalista dos Korn afirmou que as pressões que sentiu, após se tornar famoso, o levaram a um problema de dependência. “Tornei-me alcoólico”, disse.

"[Quando és famoso] Não podes ir a lado nenhum, não podes fazer nada, tens de ter um guarda-costas contigo a toda a hora. É de loucos. É difícil lidar com isso, mas foi isso que quisemos" para as nossas vidas", acrescentou.

“Para o meu filho, o Nathan, foi bastante difícil. As pessoas vinham ter comigo a correr e ele começava a chorar, porque só pensava que eu era o pai dele e tinha que passar tempo com ele. E quando eu dizia às pessoas que estava com o meu filho, elas iam-se embora chateadas. Isso dá-te cabo da saúde mental”.