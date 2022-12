Com Tom Waits há sempre queijo grátis na ratoeira: o regresso a dois álbuns magistrais, vinte anos depois

Tom Waits sempre possuiu uma incrível capacidade para resumir coisas complexas. A vida, por exemplo: “Dig deep in your heart for that little red glow/ We’re decomposing as we go”, canta em ‘Everything You Can Think’, tema de “Alice”, um dos dois álbuns de 2002 que Waits escreveu para acompanhar produções teatrais de Robert Wilson e que acabam de merecer reedições de 20º aniversário. O outro é “Blood Money”, conjunto de canções compostas para a versão de “Woyzeck” do encenador americano. A tragédia inacabada do alemão Georg Büchner é vista como um marco da dramaturgia moderna e foi muitas vezes levada à cena; Waits resumiu a visão do seu amigo Robert desta maneira: “Wilson falou-me deste soldado humilde que se submeteu a experiências médicas e que lentamente ficou louco por tomar medicamentos. Ele descobre que a sua esposa é infiel, corta-lhe a garganta, atira a faca para o lago, mergulha para a encontrar e afoga-se. Depois o seu filho é criado pelo idiota da aldeia. Eu respondi-lhe: ‘Convenceste-me logo no ‘corta-lhe a garganta’.”

Foi com alguma trepidação que o mundo de seguidores do bardo louco acolheu a inédita série de singles digitais com material gravado ao vivo que começou a desenrolar-se no último verão. A primeira dessas canções foi ‘Fish & Bird’, gravação feita em 2004 em Londres que soa como se Tom Waits tivesse decidido interpretar essa pequena maravilha sobre o amor impossível entre uma baleia e um pássaro no fundo de um poço. Ao todo, as versões digitais (mas não as reedições em LP) de “Blood Money” e “Alice” agregam dez gravações até aqui inéditas feitas em concertos em diversas cidades europeias em 2004 e 2008.