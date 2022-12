Presidente do México pede a Bad Bunny que compense o país com um concerto gratuito

O presidente do México, Andrés Obrador, pediu a Bad Bunny que dê um concerto gratuito no México.

Segundo o presidente do país, esta seria uma forma de compensar os fãs de Bad Bunny, após o “fiasco” ocorrido no dia 9, no primeiro de dois concertos da estrela porto-riquenha na Cidade do México. Nessa noite, foi impedida a entrada no Estadio Azteca, onde o espetáculo decorreu, a 1600 fãs do músico, por serem alegadamente portadores de bilhetes “defeituosos”.

O presidente da PROFECO, associação mexicana de defesa dos direitos dos consumidores, afirmou entretanto que os afetados deverão receber o reembolso total dos seus bilhetes, mais uma compensação de 20%. Exigiu, também, o pagamento de uma multa à Ticketmaster Mexico. No total, terão sido 1710 os fãs afetados pela situação: 1600 no primeiro concerto, 110 no segundo. No total das duas noites, 160 mil pessoas assistiram aos concertos de Bad Bunny.

A PROFECO refere que terá existido uma venda de bilhetes superior à lotação dos estádios, algo que a Ticketmaster refuta. Uma declaração da empresa refere que recebeu 4,5 milhões de pedidos de bilhetes, e foram bilhetes contrafeitos a bloquear a entrada nos concertos a portadores de bilhetes legítimos.

Os representantes de Bad Bunny não comentaram ainda a proposta do presidente Obrador. A Ticketmaster está agora a ser investigada por fraude, naquele que é mais um caso polémico a envolver a gigante da venda de bilhetes.