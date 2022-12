Festival Sónar Lisboa anuncia os primeiros 24 nomes para a edição de 2023

Depois de se estrear em Portugal em 2022, o Festival Sónar Lisboa volta a realizar-se em 2023, nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril.

Unindo música eletrónica, tecnologia e criatividade, esta edição do festival assinalará, também, o 30º aniversário da criação do evento, em Barcelona.

Revelados são os primeiros 24 espetáculos de um programa que contará com cerca de 50 atuações ao vivo e DJ sets, “entre sons emergentes e artistas consagrados”, avança a organização. O Sónar Lisboa terá lugar no Pavilhão Carlos Lopes e em outros três espaços, também na zona do Parque Eduardo VII, na capital. Os espetáculos do Sónar by Day e Sónar by Night concentrar-se-ão nesse raio de ação, e os do Sónar+D a poucos minutos de distância.

Confirmados no cartaz estão já o produtor búlgaro KiNK, o inglês Max Cooper e os WhoMadeWho, bem como DJ Tennis b2b Carlita (Astra Club); Acid Pauli; Folamour; Cinthie; VTSS, Héctor Oaks live e I Hate Models, entre muitos outros nomes destacados da eletrónica atual.

Entre os artistas portugueses, destaque para o DJ Nigga Fox, Yen Sung ou Rui Vargas, além da banda Sensible Soccers.

Os bilhetes para o Sónar Lisboa 2023 já estão à venda, em sonarlisboa.pt, e têm preços a partir de 120 euros.

Este é o cartaz do festival anunciado até agora:

ACID PAULI (DE)

ASTRA CLUB (DJ TENNIS B2B CARLITA) (IT/TR)

CATARINA SILVA (PT)

CINTHIE LIVE (DE)

DJ NIGGA FOX LIVE (PT)

FOLAMOUR A/V SHOW (FR)

FRANCISCA URBANO (PT)

HÉCTOR OAKS LIVE (ES)

I HATE MODELS A/V SHOW (FR)

KINK LIVE (BG)

LUISA (PT)

MAX COOPER LIVE (UK)

MOCHAKK (BR)

OR:LA (IE/UK)

RUI VARGAS (PT)

SENSIBLE SOCCERS (PT)

SHAKA LION (PT/BR)

SHERELLE X KODE9 (UK)

SKREAM B2B MALA (UK)

VIL (PT)

VIOLET B2B PHOTONZ (PT)

VTSS (PL)

WHOMADEWHO LIVE (DK)

YEN SUNG (PT)