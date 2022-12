Morreu aos 40 anos o DJ Stephen “tWitch” Boss, do programa de Ellen DeGeneres

Stephen 'tWitch' Boss, DJ do programa de televisão de Ellen Degeneres, morreu aos 40 anos. De acordo com o site TMZ, a polícia acredita tratar-se de um suicídio.

O site noticioso norte-americano diz que fontes policiais relatam que Allison Holker, mulher do DJ, se dirigiu a uma esquadra de Los Angeles esta terça-feira, dando conta de que o marido saiu de casa sem carro e não voltou, facto pouco habitual. Pouco depois, a polícia foi avisada de um disparo de arma num hotel de Los Angeles, tendo vindo a encontrar Stephen com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido.



À revista “People", a viúva declarou: “É com o coração muito pesado que tenho que partilhar a notícia de que o meu marido Stephen nos deixou. Ele iluminava todos os lugares em que entrava. Valorizava a família, amigos e a comunidade acima de tudo (…) Pedimos privacidade nesse momento difícil para mim e principalmente para os nossos três filhos. Guardarei sempre a última dança para ti”.

Stephen Laurel Boss, de seu verdadeiro nome, revelou-se como finalista do programa de talentos “So You Think You Can Dance”, em 2008. Em 2014 passou a desempenhar a função de DJ no talk show de Ellen Degeneres, “The Ellen Show”, do qual seria produtor executivo de 2020 até este ano, quando o programa chegou ao fim. Além da mulher, deixa três filhos: Weslie, de 14 anos, Maddox, de 6, e Zaia, de 3.