Angelo Badalamenti (1937-2022): um “anjo mau” com o coração nas pontas dos dedos

Era uma das mais influentes vozes da composição musical para cinema das últimas décadas: Angelo Badalamenti inscreveu o seu nome no panteão dos criadores de bandas sonoras muito graças ao seu trabalho com David Lynch – criou música para “Veludo Azul”, “Twin Peaks” ou “Mullholland Drive”, por exemplo –, mas ao longo da sua vasta carreira trabalhou com outros realizadores, como Paul Schrader, Jean-Pierre Jeunet ou Walter Salles, e também com artistas como David Bowie, Nina Simone, Tim Booth ou Marianne Faithfull.

