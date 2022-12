Segurança confunde músico dos Slipknot com invasor de palco: veja o vídeo

O percussionista dos Slipknot, Michael Pfaff - conhecido entre os fãs como “Tortilla Man” -, teve um pequeno percalço com os seguranças durante um concerto da banda em Guadalajara, no México, na passada segunda-feira.

O músico foi confundido com um invasor, levando os seguranças presentes a arrastá-lo para fora do palco. Só Shawn “Clown” Crahan conseguiu resgatar o seu colega de banda, dizendo aos seguranças que não se tratava de um fã mais extremoso.

Um vídeo da altercação foi entretanto partilhado no Instagram, com um comentário do próprio Pfaff: “Não estou zangado com os seguranças, só estavam a fazer o seu trabalho”, escreveu.

Veja o vídeo: